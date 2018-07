Donnerstag, Freitag, 5./6. Juli

Wachsender Widerstand. Es ist „die normative Kraft des Faktischen“ – nämlich als Regierungschef das Sagen haben, anordnen und durchziehen –, mit der Bundeskanzler Sebastian Kurz unbeirrt agiert. Beispiel: Das neue Arbeitszeitgesetz (12/60), das sogar die Bischofskonferenz laut Konkordat als völkerrechtswidrig geißelt.

Politisch beklagen die Oppositions-Chefs Christian Kern (SPÖ) sowie Bruno Rossmann (Liste Pilz) und selbst Matthias Strolz (NEOS) eher ohnmächtig, dafür aber umso lauter das „Drüberfahren“ der Regierung über den Nationalrat, mehr noch: Kurz und FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache würden Österreich von der bisherigen Konsens- in eine Konfliktdemokratie treiben. Prompt kündigen ÖGB-Chef Wolfgang Katzian und Bau-Holz-Gewerkschafter Josef Muchitsch der Regierung einen politisch „heißen“ Herbst bei den traditionellen Lohn- und Gehaltsverhandlungen an, Streiks inklusive.

Scharfe Attacken gegen die Kurz-Regierung von der SPÖ wegen der neuen Arbeitszeit. Aber auch in der ÖVP rumort es. | APA/Schlager

Unruhige „Westachse.“ Allerdings, selbst in der „neuen“ ÖVP gehen die Wogen hoch. Tirols „schwarzer“ Arbeiterkammer-Präsident Erwin Zangerls Kritik ist vernichtend: Von „diktatorischen Zügen“ im Führungsstil des Bundeskanzlers ist da die Rede – dieser habe die Partei „sektenartig strukturiert“, aus der ÖVP sei eine „unsoziale türkise Partei“ geworden. Ein grollender Donnerschlag aus der sich offenbar wieder formierenden und dem Wiener Politparkett seit jeher äußerst misstrauisch gegenüber stehenden „Westachse“ der VP-regierten Länder Tirol, Vorarlberg und Salzburg.

Deren Landeshauptleute Günther Platter sowie Markus Wallner und Wilfried Haslauer sich persönlich zwar noch zurückhalten – ihre Abgeordneten jedoch kaum mehr. Wie etwa Martina Nowara, die mit Blick auf das neue Arbeitszeitgesetz schmallippig fragt, wie man denn mit den Österreichern so umgehen könne. Oder Heinrich Kirchmair, der klagt, dass die Kurz-Regierung Österreichs Arbeitnehmer im Stich lasse. Der Westachse pflichtet auch Oberösterreich bei: Helmut Feilmair, Vizepräsident der Arbeiterkammer ob der Enns, befindet, dass die Arbeitszeitflexibilisierung dem Land nicht gut tue. Und das aus dem Heimatland von ÖAAB-Bundesobmann August

Wöginger, dem Klubchef der Kurz-Truppe im Nationalrat.

Rumoren im ÖAAB. Diese einst tragende bündische Säule der alten ÖVP ist überhaupt zunehmend sauer, heißt es: Ihre starken Funktionäre Wolfgang Sobotka (heute Nationalratspräsident), Johanna Mikl-Leitner (Landeshauptfrau in NÖ) und Günther Platter (Landeshauptmann in Tirol) hätten doch einst Sebastian Kurz den Weg zum Parteichef frei gemacht – aber der Kanzler sehe nunmehr tatenlos zu, wie die FPÖ und vor allem Innenminister Herbert Kickl wichtige ÖAAB-Leute in diversen Ministerien austausche, absetze und deren Positionen„umfärbe“ – wofür Michael Kloibmüller, einst wichtigster Mitarbeiter etlicher ÖVP-Innenminister und mittlerweile Privatmann, genannt wird.

Der sich plötzlich im Visier der Justiz im Rahmen der BVT-Affäre befinde. Und selbst VP-Pensions-Chefin Ingrid Korosec begehrt auf, allerdings bei einem anderen Reformthema: Bei der Krankenkassenreform müssten Österreichs 2,4 Millionen Pensionisten drei Sitze im neuen ÖGK-Verwaltungsrat bekommen. Die Nichtbeachtung dessen werde man sich keinesfalls gefallen lassen.

Fazit: Es knirscht gehörig im Gebälk. Da wie dort.