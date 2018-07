Mittwoch, Donnerstag, 11./12. Juli

Heikle Zeitgeschichte abseits der aktuellen großen Welt- und Europapolitik in diesem Sommer auch im pittoresken Waldviertler Städtchen Weitra: Am 5. August kommt es im Schloss zu einer Sonntags-Matinee zum 50-jährigen Gedenken an den „Prager Frühling“ 1968, als in Zentraleuropa die Sowjetpanzer rollten, um in Prag den von Alexander Dubček geträumten Traum von einem demokratischen Sozialismus vorerst brutal niederzuwalzen. Aber der Traum überlebte, 21 Jahre später, 1989, fiel der Europa teilende Eiserne Vorhang tatsächlich. Das Bild, als Österreichs „Monsieur l’Europe“, Außenminister Alois Mock, eben diesen durchschnitt, ging um die Welt. Mocks einstiger Sprecher und engster Vertrauter, Herbert Vytiska, hat nun die Gedenk-Matinee im Schloss Weitra organisiert.

Mit Pavol Dubček, Arzt und Sohn der legendären damaligen Leitfigur des Prager Frühlings, der erzählen wird, wie er die dramatischen Augusttage 1968 als 20-jähriger Student miterlebte. Ebenso Juraj Alner aus Bratislava, damals Dissident, heute Journalist und Mitglied des slowakischen PEN-Clubs. Charles Bohatsch, der spätere Sprecher von Landeshauptmann Siegfried Ludwig, damals aber Chef vom Dienst beim ORF-Radio, das die westliche Welt rund um die Uhr über die Ereignisse in Prag informierte. Václav Klaus, der spätere tschechische Staatspräsident, wird in Weitra ebenso wie Niederösterreichs Neo-Landesrat für Internationales, Martin Eichtinger, die politischen Wirkungen des Prager Frühlings beleuchten.

Freitag, Samstag, 13./14. Juli

Applaus & Widerstand. Beifall von besonderer Seite gab es dieser Tage für Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen Vize Heinz-Christian Strache: Die Fraktionschefin der AfD (Alternative für Deutschland), Alice Weidel, hält tatsächlich Österreichs Koalition für ein „perspektivisches Vorbild“ künftiger Regierungen auch in Berlin. Es ist halt Sommerzeit.

Dass AfD-Parteichef Jörg Meuthen noch eins drauf setzte und Kanzler Kurz gar als Mitstreiter für die „Festung Europa“ lobte, beantwortete Österreichs Regierungschef prompt sehr klar und schmallippig – seine Verbündeten seien ganz sicher nicht die AfD, sondern Kanzlerin Angela Merkel und Innenminister Horst Seehofer. Punkt. Keine Frage, Sebastian Kurz ist mittlerweile international ein Politikstar. Bestaunt, weitgehend respektiert, teilweise gar bewundert.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sagt, die Kurz-Regierung Österreichs könnte Vorbild für künftige Regierungen in Deutschland sein. | AFP/Omer Messinger

Innerösterreichisch sind seine Umfragewerte dementsprechend beachtlich: Demoskopen sehen ihn bei starken 34 Prozent, wäre jetzt Nationalratswahl, während die SPÖ Christian Kerns im besten Fall Kopf an Kopf mit der FPÖ zu finden ist oder gar schon von Strache & Co überholt. Je nach Umfrage. Allerdings, die türkise Truppe sollte aufpassen: Die Sozialpolitik der Kurz-Regierung wird als „relativ schlecht“ bewertet, was jedoch von ihrer verschärften Asyl- und Migrationspolitik in der Regierungs-Gesamtbilanz kompensiert wird.

Dennoch: Zuletzt hielten sich selbst die VP-Landeshauptleute Markus Wallner und Tirols Günther Platter mit Kritik nicht zurück: Der Vorarlberger ist auf die Regierung wegen mangelnder Kinderbetreuungspläne „sauer“, und für den Tiroler ist die Kurz-Truppe in Sachen Höchstarbeitszeit „ein bisschen übermütig“.