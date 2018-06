Freitag, Samstag, 22./23. Juni

Staunen & Anerkennung. Eigentlich ist es irgendwie unglaublich und zugleich auch beachtlich. Das, was Bundeskanzler Sebastian Kurz dieser Tage an politischer Performance abliefert, ringt Respekt ab. Gewürzt von schier ohnmächtiger Kritik seiner politischen Gegner, wenn er etwa von Deutschlands SPD-Abgeordnetem Karl Lauterbach als „junger Metternich“ apostrophiert wird. Diese Zuschreibung ist bemerkenswert. Denn, so lehrt das Geschichtsbuch: Fürst Clemens Wenceslaus Nepomuk Lothar von Metternich-Winneburg zu Beilstein, der berühmte deutsche Diplomat, der 1809 im Dienste Österreichs Außenminister in Wien geworden war, stieg 1813 zu einem der führenden Staatsmänner Europas auf „und spielte beim Wiener Kongress die führende Rolle bei der politischen und territorialen Neuordnung Europas nach dem Sturz von Kaiser Napoleon I. im Sinne eines Gleichgewichts der europäischen Mächte“.

Nun ist zwar Berlins Kanzlerin Angela Merkel sicher nicht mit Napoleon I. gleichzusetzen, allerdings lässt ihr Asyl-Streit mit ihrem Innenminister Horst Seehofer und der bayrischen CSU viele schon von ihrem „Kanzler-Endspiel“ sprechen, das beim EU-Staatsgipfel diese Woche zu Ende gehen könnte. Bei dem Kurz indirekt eine starke Rolle spielt.

Weil er erstens mit Bayerns Ministerpräsidenten Horst Söder und CSU-Parteichef Seehofer ein starkes sachliches Trio gegen Merkels Migrationspolitik bildet, und zweitens eine ebensolche starke „Achse der Willigen“ mittlerweile auch mit den Visegrad-Staaten und deren Premiers Viktor Orban (Ungarn), Andrej Babis (Tschechien), Peter Pellegrini (Slowakei) und Mateusz Morawiecki (Polen) aufgebaut hat. Wozu noch die EU-Staaten Dänemark, Holland, Belgien und auch Italien mit dessen rechtsnationalem Vize-Premier und Lega-Nord-Chef Matteo Salvini zu zählen wären. Sie alle, inklusive Kurz eint der Vorwurf an Merkel, sie habe mit ihrer Willkommenskultur und den offenen Grenzen 2015 Europas Migrationskrise verursacht.

Sie ziehen dieser Tage die Fäden in der EU: Sebastian Kurz und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. | APA/Roland Schlager

Neue & bessere Union. Abgesehen von diesem momentan alles dominierenden Streit in der EU – Kurz wird in der Union (Stichwort: Metternich) noch sehr viel mehr zugetraut: Kurz wolle überhaupt eine Wende hin zu einer völlig erneuerten, effizienteren und den Mitgliedsstaaten viel freiere Hand lassenden Europäischen Union. Und das alles sogar als künftiger neuer Chef aller christdemokratischen Parteien in eben der EU. Heißt es quer durch Europa. Die vieles entscheidenden Fragen dieser Tage sind: Wie verhält sich Frankreichs junger Staatspräsident Emmanuel Macron?

Stärkt er in letzter Sekunde doch noch Angela Merkel den Rücken oder sieht er deren Demontage als Bundeskanzlerin Deutschlands einfach zu. Oder wird sogar Sebastian Kurz in letzter Sekunde überraschend doch noch zum „Brückenbauer“ zwischen Merkel und der bayrischen CSU, damit ihre Regierung eben nicht in die Luft fliegt. Denn ein durch Koalitionsbruch geschwächtes Deutschland wäre für Österreichs EU-Ratsvorsitz ab 1. Juli eine äußerst schwierige Herausforderung bei heiklen Verhandlungen in der EU-Zentrale in Brüssel. Insbesondere deshalb, weil EU-Vorsitzender Kurz so schwere Brocken wie den Austritt Englands („Brexit“) und das 1,3 Billionen Euro schwere EU-Budget in den nächsten sechs Monaten in halbwegs trockene Tücher bringen muss. Nebst Migrations-Desaster.