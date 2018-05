Mittwoch, 23. Mai

Blaue Drahtseilakte. Als „Sportminister“ war Vizekanzler Heinz-Christian Strache nach Brüssel gejettet, aber in der EU-Zentrale mutierte er sofort zum Unions-Kritiker: Die EU-Grenzschutzagentur „Frontex“ übe „Schlepperaktivität“ aus. Was ihm von ÖVP-Seite, einmal mehr von Othmar Karas, die „rote Karte“ eintrug: Unklug! Unsportlich! Ein strategischer Fehler für Österreich und Bundeskanzler Sebastian Kurz, dessen halbjährige EU-Ratspräsidentschaft unmittelbar bevorsteht. Dieser musste prompt ausreiten, um die Wogen zu glätten: „Frontex“ auf 10.000 Mann aufzurüsten sei überfällig samt neuer Befugnis, illegale Migranten schon an der EU-Außengrenze zu stoppen und in deren Heimatländer zurückzustellen. Zweiter blauer Drahtseilakt: Norbert Hofer, Vizechef der FPÖ, will rassistische Rülpser im parteinahen Magazin „Aula“ nicht mehr dulden: Er sei nicht länger bereit, für politische Dummheiten Ohrfeigen zu kassieren! Und: Aula-Autoren müssen mit dem Ende ihrer FPÖ-Karrieren rechnen. Anlass: Steiermarks Landtagspräsident Gerhard Kurzmann hatte in dem Magazin Österreichs Song-Contest-Teilnehmer Cesar Sampson als ORF-„Quotenmohr“ verhöhnt. Indes, Parteichef Strache milderte Hofers Drohungen ab: Artikel von FPÖ-Funktionären in der „Aula“ seien zwar nicht erwünscht, aber keine Automatik für deren Parteikarriere-Ende. Motto: Es muss Ruh’ sein, in der Regierung und im blauen Lager.

Freitag, 25. Mai

Kerns neuer Anlauf. Dass es der Koalition Kurz/Strache trotz blauer Unwägbarkeiten (siehe oben) und vielkritisiertem türkisen Reformtempo laut jüngsten Umfragen anhaltend gut geht, liegt (auch) an der nicht vorhandenen Opposition. Weshalb SPÖ-Chef Christian Kern nach seinem fehlgeschlagenen „Plan-A“ samt folgender Abwahl als Bundeskanzler nun versucht, seine Partei irgendwie aufzurichten. Diesfalls mit einem 65-seitigen Programmpapier ohne brüllende Überraschungen. Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität.

Kanzler Kurz regiert zur Zufriedenheit der Österreicher, was auch daran liegt, dass die Opposition, vor allem Kerns SPÖ, noch auf der Suche nach sich selbst ist. | APA

Ja eh. Sowie Arbeitszeitverkürzung, klar. Plus leichtem Schwenk in der Migrationspolitik, wo nunmehr Integration vor Zuzug zu gelten habe. Etwas präziser die EU-Reformansätze im neuen roten Grundsatzpapier: Kommission wie Parlament gehörten erheblich gestärkt und her mit einer „Länderkammer“ anstelle des EU-Rates, plus eine gemeinsame Steuerpolitik in der Union. Der Parteitag im Oktober soll dieses neue SPÖ-Grundsatzprogramm absegnen. Es lag zum Wochenende auf dem Tisch, wurde aber von der türkis/blauen Regierungsklausur medial vollkommen überstrahlt. Quasi auch ein Zeichen dafür, dass die Opposition inklusive NEOS und Liste Pilz komplett abgemeldet ist.

Sonntag, Montag, 27./28. Mai

Rotes Fragezeichen Wien. Pünktlich zur Amtsübergabe von Michael Häupl an seinen Bürgermeister-Nachfolger Michael Ludwig steigt in der Bundeshauptstadt der Druck auf die Grünen. Deren Parteichefin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou genieße bei den Wienern im Ranking der Stadtpolitiker katastrophales Vertrauen. Nämlich mit desaströsen minus 39 Prozent laut APA-OGM-Index weit abgeschlagen an allerletzter Stelle, wird publiziert. Mal sehen, ob trotz gegenteiliger Beteuerungen die rot-grüne Wiener Regierung noch lange hält. Obige Vorzeichen signalisieren anderes.