Dienstag, 29. Mai

„Prayers Breakfast.“ In der US-Politik hat das „Präsidenten-Gebetsfrühstück“ seine Tradition. Einmal pro Jahr. Seit 1953. Mit Tausenden Gästen, auch international, aus Politik und Diplomatie. 1981, unter Präsident Jimmy Carter war auch Österreichs späterer Außenminister Alois Moc geladen – seitdem wuchs die Idee eines „Prayers Breakfast“ auch in Wien, befördert von Josef Höchtl. Jetzt war es zum zweiten Mal so weit.

Ohne Medien, ohne Ankündigung, mit nur rund 200 gezielt Geladenen (auch aus der darob kritischen SPÖ sowie der FPÖ) und mit Kardinal Christoph Schönborn. Er mahnte die Politiker, dass sie den Mut haben sollten, Fragen stellen zu lassen. Außerdem warnte er vor der Gefahr, dass Christen dazu neigen, Dinge aus dem Blickwinkel „wir und die anderen“ zu betrachten. Gastgeber war Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er sprach das Eröffnungsgebet und sagte: Menschen etwas zu geben, sei eines der wichtigsten Motive für politisch Tätige, unabhängig davon, ob sie gläubig sind oder nicht. Und sagte, dass man Respekt jenen schulde, die den Glauben unter Repression leben. Fazit: Ein aus den USA kommender spiritueller Event, der auch politischen Charakter hat. Apropos USA als Vorbild:

Mittwoch, 30. Mai

Erstaunliches US-Lob. Es ist selbstverständlich, dass ein Botschafter, der sein Amt antritt, über sein Gastland höfliche Worte findet. Allerdings, was der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina , IT-Unternehmer aus Kalifornien, Republikaner und finanzieller Großspender im Wahlkampf von US-Präsident Donald J. Trump, nach der Übergabe seiner Akkreditierung an Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Bundeskanzler formulierte, ist außergewöhnlich: „Kurz repräsentiert die Zukunft der europäischen Politik, Österreich ist in großartigen Händen“, und die USA und Österreich hätten eine exzellente Partnerschaft. Und das just in den Tagen, wo Trump durch die Verhängung von Strafzöllen und die Aufkündigung des Iran-Deals auf Europa-Konfrontation gegangen ist, was selbst Kurz als „unberechenbar gewordene US-Außenpolitik“ kritisierte. Insofern ist das Lob für den Kanzler durch den neuen US-Botschafter umso bemerkenswerter.

Der neue US-Botschafter in Österreich, Trevor Traina, lobt Kanzler Kurz enthusiastisch. | APA/Punz

EU-Nagelprobe. Vor allem mit Blick auf seine halbjährige EU-Ratspräsidentschaft. Denn Kurz ist neben EU-Reformen und Finanzfragen plötzlich mit auch Unwägbarkeiten durch Italiens Populisten-Regierung Giuseppe Contes mit Lega-Chef Matteo Salvini und Fünf-Sterne-Boss Luigi di Maio konfrontiert. Wogegen der Regierungswechsel in Spanien hin zum Sozialisten und Proeuropäer Pedro Sanchez viel unproblematischer erscheint. Umso mehr läuft die PR-Maschine für Kurz wie geschmiert: Dem Empfang für Russlands Präsident Wladimir Putin folgt kommenden Sonntag die Blitzvisite in Israel bei Premier Benjamin Netanjahu. Nur die Einladung von US-Präsident Donald J. Trump nach Washington steht noch aus.

