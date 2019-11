Schwänzen kostet Geld. Die Härte des Gesetzes spürt man seit einem Jahr sofort. Und die gerade präsentierten Zahlen zeigen: Leere Drohung ist das keine. 262 Niederösterreicher mussten bereits in die Tasche greifen.

Vom Erfolg der verschärften Sanktionen ist man in NÖ überzeugt. Die Schulschwänzer wurden weniger, freut sich Bildungsdirektor Johann Heuras. Das sei darauf zurückzuführen, dass Direktoren mit den Strafen eine Handhabe bekamen, um Familien klarzumachen, was Schulpflicht bedeutet. Ob es damit getan ist, bleibt zu hinterfragen.

Zahlen müssen die Eltern. Sie werden also alles daran setzen, ihre Kinder in die Schule zu bringen. Und die Angst vor Ärger zuhause dürfte viele Jugendliche dazu bewegen, auch wirklich dortzubleiben. Dass sie das in erster Linie für sich selbst und ihre Zukunft tun, wird man Kindern so aber nicht vermitteln können.

Selbst wenn Familien begreifen, was Schulpflicht bedeutet, heißt das nicht, dass sie begreifen, warum es diese gibt. Genau da sollte man aber ansetzen, um Kinder davon abzuhalten, regelmäßig in der Schule zu fehlen. Mit Strafe und Zwang stößt man eine Grenze. Vielmehr braucht es Problemanalysen und Gespräche – zumindest als Begleitmaßnahme.