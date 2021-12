Mit gutem Gewissen shoppen

O du umsatzstarke Weihnachtszeit: Schon wieder Lockdown und geschlossene Geschäfte. Das ist eine bittere Pille für die NÖ-Händler, speziell für jene säumige, die noch keinen Onlineshop seit Pandemiebeginn installiert haben.

Wie vor einem Jahr wird auch heuer die Übermacht von Amazon, Zalando und Co. Corona-sei-Dank weiter anwachsen. Damals gaben die Landsleute 80 Prozent ihres Onlineshopping-Budgets auf ausländischen Plattformen aus. Die sitzen aber anderswo und zahlen daher in Österreich nur Umsatz-, aber keine Gewinnsteuer. Vulgo: Keine Wertschöpfung in NÖ.

Online-Shopping Appell: „Christkind, kauf daheim!“

Was das mittel- und langfristig bedeutet, ist den Händlern und ihren Vertretungen schmerzlich bewusst: Zusperren, Arbeitsplätze ade. Wem das nicht egal und der „guten Willens“ ist (Zitat Landesrat Danninger), der kauft online regional ein. Initiativen dazu gibt es ja mittlerweile genug.