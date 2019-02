Die Diskussion um die Herbstferien kreist nicht zuletzt um die Frage, wer sich denn um die lieben Kleinen kümmern wird, wenn die Schulen eine Woche lang zusperren.

Dabei ist dieses Thema noch viel umfassender. An einer gut strukturierten, offenen Kinderbetreuung wird sich entscheiden, ob es in Zukunft genug Nachwuchs gibt, um die sozialen Strukturen aufrecht zu erhalten.

Eine einfache Rechnung: Eine Mutter und ein Vater brauchen mindestens zwei Kinder, um ihren Abgang zu ersetzen. In Österreich und in Deutschland kommen aber bloß 1,5 Kinder auf jede gebärfähige Frau. In Frankreich aber sind es immerhin fast zwei Kinder. Ähnlich gut ist die Situation in Skandinavien.

Die Ursache ist leicht gefunden: Das Angebot der Kinderbetreuung ist in diesen Ländern niederschwellig, umfassend, leistbar und setzt lange vor dem dritten Lebensjahr des Kindes an. Es bietet Müttern jene Luft zu atmen, die sie jenseits der Brutpflege brauchen.

Vor allem aber gibt es dort gesellschaftlichen Konsens, dass Mütter berufstätig bleiben können, sollen und dürfen. Den Begriff „Rabenmutter“ gibt es nur im deutschen Sprachraum. Und nicht zu vergessen: Es gibt tatsächlich Staaten, in denen Väter ihren Job auch jenseits des Zeugungsaktes sehen.