Mut und mehr

Werbung

Dass die Kultur in und für Niederösterreich eine Hauptrolle spielt (um gleich auf der Bühne zu beginnen), ist unübersehbar. Auch, dass es dafür nicht nur (aber auch) Leuchttürme und Fördergelder braucht.

Was sie sonst braucht, die Kultur? Böden und Bühnen, Neugier und Nischen, Vielfalt und Verwurzelung. Und, auch das, Trophäen und Scheinwerfer. Von all dem gab’s bei Niederösterreichs 62. (!) Kulturpreisverleihung jede Menge. Und eines gab’s auch: Mut.

Mut zu kritischen Worten (die gab’s am Kulturpreis-Rednerpult schon öfter, von Mercedes Echerer etwa oder von Nikolaus Habjan). Mut zu feministischen Wahrheiten (die gab’s so deutlich, so drastisch, auch so entlarvend wie heuer von Gertraud Klemm noch nie). Dafür braucht es nicht nur Applaus. Dafür braucht es auch eine Bühne. Und dafür braucht es auch Kultur.

Und die nächsten Preise? Die gibt’s von der NÖN, beim 23. NÖN-Leopold – nicht nur, aber auch für die Kultur.