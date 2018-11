Nach hundert Jahren ist noch immer viel zu tun.

Vor hundert Jahren kam das Frauenwahlrecht. Es war keine leichte Geburt; bei den ersten Wahlen wurden die Stimmzettel noch in verschiedenfarbige Kuverts in die Urnen geworfen. Die Männer wollten wissen, was Frauen, die ihnen unbekannten Wesen, wählten.

Zum aktiven gehört das passive Wahlrecht. Nach hundert Jahren besteht der Nationalrat zu knapp 37 Prozent aus Frauen. Auf lokaler Ebene schaut’s noch trauriger aus. Von 2.098 Bürgermeistern in Österreich sind bloß 163 Frauen. Die meisten weiblichen Bürgermeister gibt es mit 65 in Niederösterreich. In Relation zur Gesamtzahl auch nicht berauschend.

Es gab noch nie eine Bundeskanzlerin und noch nie eine Bundespräsidentin, aber wenigstens ist Niederösterreich besser aufgestellt. Eine Landeshauptfrau, dazu drei Landesrätinnen gegen fünf Männer. Im Landtag schaut’s da schon schlechter aus.

Es gibt noch viel zu tun. Wenn bei der Enquete 100 Jahre Frauenwahlrecht im Palais Niederösterreich auch großartige persönliche Zeugnisse abgelegt wurden, vermisste man doch entsprechende Ansagen der Politikerinnen, wie sie die Rahmenbedingungen zu verbessern gedenken, um Frauen den Zugang zu Ämtern und Positionen in Politik und Wirtschaft zu erleichtern. Warten wir halt weiter.