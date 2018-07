Es ist keine Überraschung, dass Wiener Neustadt jetzt nicht klein beigibt. Klar war immer, dass die Bundesliga in ihren Instanzen nicht gegen die eigenen Regeln entscheiden würde und der SC mit seinem Protest in der „Causa Atanga“ am ehesten beim Ständig Neutralen Schiedsgericht Chancen hat.

In frühestens einer Woche soll es eine Entscheidung des Schiedsgerichts geben, ob St. Pölten oder Wiener Neustadt an der Bundesliga-Saison teilnehmen wird dürfen. Oder werden am Ende gar beide dürfen? Der Verliererpartei steht es frei, den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) anzurufen. Spricht der eine einstweilige Verfügung aus, bis der Sachverhalt geklärt ist, dann wird es kurios. Die Saison müsste wohl mit 13 Klubs starten.

Die könnte man aber auch ganz ohne internationalen Druck haben. Irgendwie hätte das ja was! So eine herrlich windschiefe 13er Liga, wo jeder Mannschaft in jeder Runde ein Gegner fehlt. Gut, jedem Klub würden dann auch rund 150.000 Euro im Säckel fehlen, weil das TV-Geld durch einen mehr geteilt werden müsste. Aber die Lösung hätte etwas charmant Österreichisches. Sie wäre ein wunderbarer Teppich zum Drunterkehren. Ob die Bundesliga schon Gusto bekommen hat?