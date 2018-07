Mit Salihi, Kienast & Co. ist der SC Wiener Neustadt „all in“ gegangen. Der Bundesliga-Traum platzte für den Dritten der 2. Liga erst in der Relegation. Und dieses Spiel gegen den SKN St. Pölten beschäftigt nach wie vor die Justiz, in Kürze wohl auch das Schiedsgericht. Nicht nur am grünen Rasen, sondern auch am grünen Tisch geht Wr. Neustadt „all in“. Der Mut der Verzweiflung diktiert das Vorgehen.

Denn einen vergleichbaren Kader könnte der SC in Liga zwei nicht mehr aufstellen, müsste den Gürtel sehr, sehr eng schnallen. Umso verbissener klammert man sich an den Strohhalm Aufstieg. Und juristisch könnte Wr. Neustadt im Poker ums Bundesliga-Ticket gar keine schlechten Karten haben. Dass die Liga die so vehement verteidigte Kooperationsspielerregel jetzt „entschärft“, spricht nicht gerade dafür, dass die Argumente der Neustädter so falsch sind.

Dass der SC die Regel selbst genützt hat und nur mit Sobyczk nicht das erhoffte Trumpfass im Ärmel hatte, ist moralisch fragwürdig. Was freilich juristisch nichts zählt. Ebenso wenig, wie die Frage, was der SC machen sollte, wenn er von den Juristen Recht bekäme. Ein adäquater Kader ist nicht in Sicht. Kleiner würden die Probleme also trotz Aufstieg nicht.