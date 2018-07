FP-NÖ-Klubobmann Martin Huber prangerte jüngst in einer Aussendung die „Legionärsflut“ im Fußball-Unterhaus an. Aus Tschechien, Ungarn oder der Slowakei strömten sie herein, zögen den Vereinen das Geld aus der Tasche und stünden den heimischen Nachwuchskickern in ihrer Entwicklung im Weg.

Das klingt im ersten Impuls und nach einem Halbgedanken ziemlich… naja, populär. Zu Ende gedacht hält es nur eben der Realität nicht stand. Legionäre stehen den jungen Kickern nicht im Weg. Wahr ist, dass viele Vereine den Spielbetrieb wegen Spielermangels ansonsten nicht aufrecht erhalten könnten. Das hat mit schwachen Geburtenraten, mit Landflucht und mit der generellen Unsportlichkeit von Kindern zu tun. Das kann man dem Ausländer also nicht umhängen. Auch nicht, dass die Vereine ihre Legionäre aktiv holen und überehrgeizige „Dorfkaiser“ ihre Klubkassen freiwillig öffnen. Damit kann man dem Ausländer also auch nicht recht am Zeug flicken.

Wie man‘s dreht oder wendet – sorry, Herr Huber, aber die Sache wird (trotz Fußballs) nicht rund. Schade eigentlich. Und blöd. Ausgerechnet beim vermeintlich einfachen Fußball zieht der Ausländerschmäh nicht.