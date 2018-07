Wie heißt es so schön: Mit voller Hose ist’s leicht stinken. Nach dem glücklichen 4:3-Auftaktsieg in die Tipico Bundesliga strahlten die Verantwortlichen des SKN St. Pölten um die Wette. Dabei hätte die Partie gegen den WAC genauso gut mit einer Niederlage enden können. Irgendwie scheint die Elf von Trainer Didi Kühbauer aber die bösen Geister der nach wie vor in schlimmer Erinnerung nachwirkenden Vorsaison vertrieben zu haben. Das Glück ist zurück in der arg gebeutelten NV Arena.

Spürbar ist auch eine „Jetzt-erst-recht-Stimmung“, die seit dem Protesttheater mit dem SC Wiener Neustadt beim SKN allgegenwärtig ist. Bei den Fans ist die allerdings noch nicht angekommen. Die 2.786 Zuschauer bedeuteten Minuskulisse zum Saisonstart. In Favoriten, Altach, der Südstadt, Salzburg und Graz kamen deutlich mehr Leute.

Auch neu: Geraunzt wird in St. Pölten darüber nicht. Der SKN schickte im Vorfeld des Ligaauftakts sogar Spieler durch die Stadt, um mit Gratis-Frühstückssäckchen Werbung in eigener Sache zu machen. Noch schmeckt dem St. Pöltner ein resches Semmerl besser als die Fußballkost am Rande der Stadt. Konnte ja auch niemand ahnen, dass Rene Gartler & Co. plötzlich Schmackhaftes auftischen.