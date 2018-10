Beim Tennisturnier in der Wiener Stadthalle verabschiedet sich Jürgen Melzer von seinen Fans. Der 37-Jährige hängt – zumindest was das Einzel betrifft – sein Racket an den Nagel. Melzers Karriere ging im Sandwich der Lichtgestalten Thomas Muster und Dominic Thiem fast ein wenig unter. Verstecken muss sich der Deutsch-Wagramer aber vor kaum jemandem. Melzer war 2011 die Nummer acht der Welt und holte zum Drüberstreuen in Doppel und Mixed insgesamt drei Grand-Slam-Siege.

Und Jürgen Melzer war sich nie zu schade, für Österreich Daviscup zu spielen. Den legendärsten Länderkampf lieferte Melzer erst im April ab. Österreich galt in Russland ohne Topstar Dominic Thiem als chancenlos. Die Teilnahme von „Tennis-Opa“ Jürgen Melzer, der noch dazu davor ein Jahr lang verletzungsbedingt pausieren musste, wurde vielerorts gar belächelt. Mit zwei Siegen an einem Tag ebnete er dem ÖTV-Team dann aber den Weg zurück in die Weltgruppe. Famos!

Dass Österreich also im nächsten Jahr gegen Chile wieder im Konzert der Großen mitmischen darf, hat es zu einem Gutteil Jürgen Melzer zu verdanken. Bitte nicht vergessen, wenn dann alle (hoffentlich und verdientermaßen!) Dominic Thiem zujubeln.