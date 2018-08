Fußballer werden oft genussvoll als Deppen denunziert. Wer von uns hat es nicht schon am Stammtisch mitanhören müssen? Irgendjemand kennt jemanden, dessen Schwager mit Profikicker Johann Hintertupfler zur Schule ging. Und der wiederum meint, dass der berühmte Hansi, ohne Zuhilfenahme seiner Finger, nicht einmal bis drei zählen könne.

Auch sehr beliebt: Sich über Kicker lustig zu machen, die bei Fernsehinterviews etwas holprig formulieren. Kann man schon machen. Ältere sollten sich aber die Frage stellen, wie sie als vielleicht 22-Jährige eine Live-Situation mit Mikro vor dem Mund bewältigt hätten.

Kicker sind weder schlauer noch dümmer als der Durchschnitt. Sie verdienen ihr Geld mit etwas, das andere nicht als Arbeit anerkennen. Und das wiederum ruft Neid hervor.

Der ist übrigens oft nicht einmal gerechtfertigt. Viele Profikicker in Österreich werden mit dem Kollektivvertragsentgelt (1.300 Euro brutto) abgespeist. Einige verdienen zwar weit besser, müssen sich aber nach ihrer Kickerkarriere – und das kann jederzeit so weit sein – neu am Arbeitsmarkt orientieren. Nur ganz wenige werden so reich, dass man tatsächlich neidisch werden könnte. Na? Wollen Sie tauschen?