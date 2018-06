Groß war vor einer Woche die Aufregung in Niederösterreich. Hartberg bekam via Gang zum Ständig Neutralen Schiedsgericht die Bundesligalizenz. St. Pölten und Wiener Neustadt mussten doch noch Relegation gegeneinander spielen. Die Chancen auf drei NÖ-Fußball-Bundesligisten waren dahin.

Besonders laut prangerte die lokale Politik das umstrittene Urteil an. VP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav („Farce“) und Wiener Neustadts VP-Bürgermeister Klaus Schneeberger („Schlag ins Gesicht“) ließen kein gutes Haar an der Bundesliga. Und ernteten dafür Unverständnis. Sie sollten sich doch bitte nicht in sportliche Angelegenheiten einmischen, war der Grundtenor vieler Leserzuschriften.

Nur geht’s hier eben weniger um Sport, sondern vielmehr um Politik. Fakt ist, dass die Bundesliga seit Jahre propagiert, dass künftig nur Klubs mit richtigen Fußballstadien Chancen auf ein Oberhaus-Ticket haben würden. In St. Pölten und Wiener Neustadt wurde bzw. wird ein neues Stadion eröffnet. Kostenpunkt: 40 Millionen Euro. Steuergeld.

In Hartberg hingegen reicht ein Bruchteil davon, um den bestehenden Sportplatz frisch zu streichen und mit mobilen Zusatztribünen „bundesligatauglich“ zu machen. Dass Bohuslav und Schneeberger Zeter und Mordio schreien, ist deren Recht. Und deren Pflicht.