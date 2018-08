So ein Erfolgslauf ist etwas Herrliches. Der SKN St. Pölten ist gerade Passagier. Alles geht leicht von der Hand, das Glück scheint gepachtet. Sollte dieses viel zitierte Momentum im Fußball aber so etwas wie eine Seele oder ein Gewissen haben, dann hat man das spätestens beim äußerst schmeichelhaften 2:0-Sieg in Innsbruck ausgereizt.

Gut, der SKN war in der vergangenen Saison vom Schicksal arg gebeutelt. Der „Fußballgott“ hat jetzt aber seine Schuldigkeit getan. St. Pölten steht mit zehn Punkten auf Tabellenplatz zwei und gehört dort eigentlich nicht hin. Der glückliche Last-Minute-Sieg gegen den WAC. Das ermauerte 0:0 gegen den LASK. Jetzt der erzitterte Sieg in Innsbruck. Einzig der Heimerfolg über inferiore Grazer war verdient. Hätten die St. Pöltner nur die Punkte, die sie tatsächlich verdient hätten, wäre an der Traisen von Euphorie keine Spur. Raunzen und Tristesse wären angesagt.

Fußball ist eine der ganz wenigen Sportarten, in der am Ende nicht immer der gewinnt, der besser war. Das macht den Reiz und das macht die Faszination des Kicks aus. Das verleitet aber auch dazu, Dinge falsch einzuordnen. Wer jetzt schon von Meister-Play-Off oder Europacup träumt, der tut genau das.