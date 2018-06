„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, dichtete Hermann Hesse. Fürs neue Liga-Format in Österreich gilt das nur bedingt. Magische Momente gab’s bislang nur im Hick-Hack auf dem Rechtsweg. Und die 2. Liga, künftig mit 16 Vereinen am Ball, dämmert ohnehin unter dem Radar der Öffentlichkeit ihrem Neubeginn entgegen. Keine leichten Vorzeichen für die blau-gelben Aufsteiger Horn und Amstetten. Angst haben muss man um die NÖ-Klubs aber nicht.

Denn sie gehen das Abenteuer mit einer gehörigen Portion Bodenhaftung an. Vorbei sind die Zeiten, als in Horn dank japanischer Investoren von der Champions-League schwadroniert wurde. Die Waldviertler sind heute das, was sie vor den fernöstlichen Eskapaden waren: ein sehr solide aufgestellter Klub mit guter Infrastruktur. Beim SKU Amstetten hat man sich mit dem Aufstieg bewusst Zeit gelassen, erst aufs Umfeld geschaut und dann erst sportlich Vollgas gegeben. Der Weg, vorwiegend auf Mostviertler zu setzen, scheint konsequent.

TV-Gelder, Publikumsinteresse – die neue Liga kennt viele Fragezeichen. Dass die zwei NÖ-Klubs sich da auf keine Spielchen einlassen, ist dann doch ein bisschen „zauberhaft“.