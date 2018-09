Gegen Salzburg würde man dann wissen, wie gut die St. Pöltner wirklich sind – so die allgemeine Meinung vor dem Spitzenspiel in der Tipico Bundesliga. Ob die, die sich das fragten, nach den 90 Minuten gegen den Dominator des heimischen Kicks schlauer waren? Yes, but no – wie der Engländer sagt.

Der SKN machte gegen die Bullen genau das, was er bislang immer machte. Und was in dieser Saison bislang zum Erfolg führte. St. Pölten hatte einen klaren Plan, spielte unangenehm. Der SKN stehe zu Recht da, wo er steht, lobte danach Gäste-Trainer Marco Rose. Gut, wer gewinnt, streut gern und leicht Rosen. Das viel größere Kompliment für die St. Pöltner war eher, dass sie es mit ihrer kratzbürstigen Spielweise schafften, die Salzburger vor allem in der Schlussphase emotional aus der Reserve zu locken. Am Ende setzte sich die Salzburger Klasse doch noch durch. Und das durchaus verdient.

Eine finale Antwort auf die eingangs gestellte Frage gibt’s trotzdem erst am Samstag. Da wartet nämlich zuhause Aufsteiger Hartberg. Eine Partie, in der man auch ohne Mega-Saisonstart-Boost von den St. Pöltnern verlangen dürfte zu gewinnen. Hartberg wird die Nagelprobe und nicht Salzburg.