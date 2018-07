„Muss man sich um die Admira Sorgen machen?“, erkundigte sich im Rahmen des Bundesliga-Sommerfestes ein Journalisten-Kollege aus der Bundeshauptstadt. Muss man. Leider. So gut wie alles spricht dafür, dass die Südstädter ein ganz schweres Jahr vor sich haben werden.

Das Cup-Aus gegen Neusiedl war dabei nur ein Vorgeschmack. Und eine Parallele des Grauens zum SKN St. Pölten vor einem Jahr. Auch die Landeshauptstädter scheiterten mit Austria Klagenfurt an einem Drittligisten. Auch dort hieß es damals, dass die Mannschaft noch verstärkt werden müsse. Und auch dort herrschte dicke Luft zwischen Trainer und Sportdirektor. Das beinahe fatale Ende ist bekannt. St. Pölten wurde abgeschlagenes Schlusslicht in der Bundesliga.

Admira-Coach Ernst Baumeister ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass der personelle Aderlass zu groß war. Sein Sportdirektor Amir Shapourzadeh schenkt ihm wenig Gehör. Am Donnerstag steigt die Admira gegen Sofia in den Europacup ein. Die Belohnung für die phänomenale Saison, die zwar erst vor wenigen Wochen zu Ende ging, gefühlt aber schon Ewigkeiten her ist. Der Fußball vergisst schnell. Leider und zum Glück.