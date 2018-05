In knapp zwei Wochen startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Am 14. Juni hebt jenes Fußball-Highlight an, bei dem sich eingefleischte Fans schon beim ersten Spiel vor dem Abpfiff des Finales grauen, weil damit ja wieder eine elendslange vierjährige Durststrecke beginnt. Und diesmal hat uns dieses Fieber alle … noch nicht erfasst!

Das mag daran liegen, dass das „reguläre“ Fußballjahr noch nicht abgeschlossen ist bzw. nachwirkt. Noch lassen der Traumfallrückzieher von Gareth Bale und die Albtraumfehler von Loris Karius aus dem Champions-League-Finale staunen. Noch kämpft vielleicht der lokale Klub des Herzens um sein sportliches Wohl und Weh im Meisterschaftsfinish. Auch, dass sich Österreichs Nationalteam – wie übrigens seit 20 Jahren – nicht für das Gipfeltreffen des Weltfußballs qualifiziert hat, mag eine Rolle spielen.

Dass der WM-Leckerbissen nicht mehr ganz so schmeckt, liegt aber eher an den gut gefüllten Mägen der Fußballfans. Diego Maradona & Co. ließen diese einst vier Jahre lang hungern, ehe sie zu Tisch baten. Jetzt biegt sich praktisch täglich die Tafel mit lokalen und internationalen Köstlichkeiten. Wehmut? Aber wo! Der Hunger kommt beim Essen. Wetten?