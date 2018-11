Was der Oscar für die Filmwelt oder der Grammy für die Musiker, das ist der Hero für die heimischen Sportler. Ja, so heißt das metallene Ding jetzt, das Österreichs beste Athleten kürzlich im Rahmen der Lotterien-Sporthilfe-Gala in Wien in die Hand gedrückt bekamen. Das ist prinzipiell eine ganz nette Sache für Fans und die allermeisten Sportler, die Aussagekraft solcher Auszeichnungen hält sich dennoch in Grenzen.

Dabei müssten sich Österreichs Sportjournalisten, die sind wahlberechtigt, im Gegensatz zu ihren Künstlerkollegen vergleichsweise einfach tun. Sportliche Leistungen sind durch Punkte, Meter, Sekunden und vor allem durch Siege objektivierbar. In der Kunst zählt nur, was gefällt.

Und dennoch bleibt auch eine Sportlerwahl eine höchst subjektive Sache, werden doch Äpfel mit Birnen verglichen. Oder eben Kicker mit Skifahrern. Wir erinnern uns an die Zornesröte von Skipräsident Peter Schröcksnadel, als weiland David Alaba seinem Marcel Hirscher die Trophäe wegschnappte. Der wahre Wert des ganzen Remmidemmis liegt wahrscheinlich darin, Österreichs besten Sportler einmal im Jahr in schöner Abendrobe bzw. feinem Zwirn zu sehen. Immerhin.