Die Wintervorbereitung und vor allem das Trainingslager in Belek stand für den SKN St. Pölten unter der Prämisse, sich im Ballbesitz zu verbessern. Beim ersten Härtetest – dem Cupviertelfinale gegen den LASK – setzte es nicht nur eine Ohrfeige. Das 0:6 und die Art und Weise, wie es dazu kam, war ein Hieb mit dem Vorschlaghammer. Dieser Hieb stellt eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt alles infrage, was sich die sportlich Verantwortlichen in den vergangenen Wochen auf die Fahnen hefteten.

Ballbesitzfußball erfordert individuelle Fähigkeiten jedes einzelnen Spielers und die Verfestigung dieser in gruppendynamischen Abläufen. Und das Allerwichtigste: Mit dem Ball am Fuß braucht es Mut und Vertrauen. Beides ist nach dem Desaster von Pasching angekratzt.

Und was jetzt Ranko Popovic? Zurück zum reaktiven Spiel, das den SKN im Herbst so stark gemacht hat? Das wäre zwar pragmatisch, aber der SKN-Trainer würde sich damit selbst Lügen strafen, seine Philosophie verraten oder zumindest hinten anstellen. Der SKN befindet sich seit Samstag auf dem Scheideweg, weil er zu früh zu viel wollte.