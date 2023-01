Nachwuchsarbeit ohne Romantik

Werbung

Ab Sommer wird die Elite-Nachwuchsarbeit im österreichischen Fußball reformiert. Künftig wird es neben den bewährten 13 Akademien zusätzlich noch neue ÖFB-Nachwuchszentren geben. Eine Art zweite Akademie-Leistungsstufe, die mit weniger (finanziellem) Aufwand ebenfalls professionelle Fußball-Ausbildung anbieten wird. Insgesamt soll es künftig bis zu 28 dieser Standorte geben.

Das Netz, in dem sich die besten Talente verfangen sollen, wird also noch engmaschiger. Der Prozentsatz jener „Fußball-Akademiker“, die es tatsächlich in den Profifußball schaffen, liegt aktuell tief im einstelligen Bereich. Und der wird mit der Reform weiter sinken. Ganz einfach deshalb, weil sich die Zahl der Absolventen erhöht, nicht aber die Anzahl der Profiklubs, also der Arbeitsplätze.

Das heißt im Umkehrschluss, dass mehr als 95 Prozent der – dann mehr als doppelt so vielen – ausgebildeten Jungkicker danach im Amateurbereich spielen werden.

Aktuell ist es schon so, dass sich zahlreiche Akademie-Kicker im Unterhaus tummeln. 1. Landesliga, 2. Landesligen oder Gebietsligen? Dort werden künftig aber noch bedeutend mehr geplatzte Profiträume aufschlagen.

Das wird das Niveau auf den Dorfplätzen weiter heben, hat aber zur Folge, dass die Amateurvereine ihre Nachwuchsarbeit komplett überdenken müssen. Kicker, die über den eigenen Nachwuchs nahtlos bis in die Kampfmannschaft geführt werden? Ein romantischer Gedanke – aber halt einer mit reichlich Frustpotenzial für Funktionäre, Trainer, Eltern und Kinder.

Der Ausweg? Vereine tun künftig gut daran, ihre Kraft in die jüngeren Jahrgänge zu investieren und so viele Kinder wie möglich in die professionelle Ausbildung zu bekommen. In den älteren Jahrgängen wird künftig nicht viel mehr als eine Art gesellschaftspolitischer Auftrag erfüllt.

Jene Kicker, die künftig die Kampfmannschaft bilden sollen, werden extern ausgebildet, müssen dort scheitern und werden danach – im Idealfall vom Stammverein – wieder eingesammelt. Das ist gewöhnungsbedürftig. Zumindest.