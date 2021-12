Negativtrend

Am 11. März 2020 erklärte die WHO den Ausbruch der COVID-19 Infektionserkrankungen zur weltweiten Pandemie. Daraus resultierten die allseits bekannten Schwierigkeiten. Eine spezielle Problematik: Massive Konflikte bis hin zu deutlicher Polarisierung und Spaltungstendenz im Familienkreis haben zugenommen. Aber sollten nicht gerade Menschen, die sich nahestehen, durch gelebte Empathie in der Lage sein, verbale Eskalationen zum Thema Corona-Krise und dem Streitpunkt Impfung zu verhindern?

Theoretisch ist die Einigkeit im Familienverband ein Idealzustand. Aber Idealzustände im Leben sind relativ rar. Es mutet fast ungerecht gegenüber DER Familie an, eine übersteigerte Erwartungshaltung in Richtung allgemeiner Konsens zu verlangen. Weil es zum einen schon VOR Corona-Zeiten schwelende Kontroversen in Familien gab, die zum Teil verdrängt wurden und nun an die Oberfläche gespült werden.

Wenn Corona spaltet Ein Riss durch Familien

Zum anderen bewirken mediale Reizüberflutungen eine Verschärfung und Verfestigung polarisierender Meinungen. Auch politische Zugänge sind innerhalb familiärer Bande nicht automatisch gleichzusetzen mit Einbahnstraßen.

Wie könnte nun der Einzelne positiv auf die familiäre Gemeinschaft einwirken? Hier wären folgende psychohygienische Zutaten von Vorteil: Diskussionen JA, aber keine sturen „ich bleib sowieso bei meiner Meinung“-Strategien. Dem Gegenüber WIRKLICH zuhören, den anderen Standpunkt reflektieren, danach entweder gegenargumentieren oder ehrliche Teilzugeständnisse machen.

Man muss nicht unbedingt einer Meinung sein, jedoch größtmögliche Akzeptanz für einen anderen Zugang vermitteln und das Verbindende vor das Trennende stellen. Die Schriftstellerin Marie Ebner von Eschenbach sagte: „Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen.“