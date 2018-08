Nessie und die Ferien.

Mein Gott, dieses knubbelige schottische Ungeheuer! Jedes Jahr entsteigt es den schwarzen Abgründen von Loch Ness und winkt fröhlich in eine zufällig vorbeikommende Kamera. Was wäre ein Sommer ohne Nessie!

Obwohl wir es gar nicht brauchen: Denn wir haben ein anderes, regelmäßig wiederkehrendes Sommerloch-Monster, das stets irgendwer begeistert auf den Weg bringt – die Reduktion der Sommerferien auf sechs Wochen.

Das Anliegen macht ja prinzipiell Sinn, scheitert aber nicht nur an Österreichs Realverfassung (hamma nie g’habt, brauch’ ma ned, da könnt’ jeder kommen), sondern an so Details wie dem üppigen Einsatz von Glas in der Schularchitektur bei gleichzeitigem Fehlen von Klimaanlagen. Schülerinnen und Schüler am Grill, das geht denn doch nicht.

Aber keine Sorge. Wie Nessie untertaucht, verschwindet auch das Sechswochenferien-Geplänkel. Bis nächsten Sommer! Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.