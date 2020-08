Mehrere Ärzte und andere Gesundheitsberufe, die alle eng zusammenarbeiten – an einem Ort. Das ist das Prinzip eines Primärversorgungs-Zentrums. Und von denen gibt es mittlerweile schon mehrere in Niederösterreich.

Mehrere Ärzte und andere Gesundheitsberufe, die alle eng zusammenarbeiten – allerdings an verschiedenen Orten. Das ist neu in NÖ. Auch wenn es vielleicht viel mehr in ein großes Bundesland passt, in dem nicht alles an einem Punkt gebündelt ist, sondern sich verteilt. Wie in diesem Fall die Ärzte.

Die sind im Melker Alpenvorland in mehreren Orten zu finden. Besucht ein Patient einen der Ärzte, profitiert er jedoch nicht nur von dessen individueller, ärztlicher Expertise, sondern auch vom Netzwerk. Und damit – wie auch in Zentren – auch von Pflegekräften, Ordinationsassistenten und Therapeuten.

Ein Vorteil für Ärzte: So manche Aufgabe kann vielleicht ein anderer Gesundheitsberuf übernehmen. Ein weiterer: Sie müssen nicht – wie in einer Einzelordination – alles alleine regeln, sondern können sich die Arbeit teilen, Familie und Beruf besser vereinbaren. Gute Gründe, dem Arztberuf treu zu bleiben. Wenngleich Gesundheitsnetzwerke alleine das Problem des Ärztemangels nicht lösen werden.