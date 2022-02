Neues Rezept hat Chance verdient

Wofür brauchen wir das? Der typisch österreichische Reflex wird nicht lange auf sich warten lassen, wenn die Reform des Kinderfußballs ab Sommer greift. In den Altersklassen von der U13 abwärts werden zwei Kicker weniger pro Team am Feld stehen – um den Kids mehr Ballkontakte und damit mehr Freude am Fußball zu vermitteln.

Auch die Klubs profitieren, wenn künftig mit weniger Kids schon Bewerbe gespielt werden können. Internationale Vorreiter wie Belgien, wo schon seit 2003 der Zweier- und Dreierfußball bei den Allerjüngsten (U6, U7) praktiziert wird, zeigen, dass solche Modelle funktionieren. Zumal sie nicht am grünen Tisch erfunden wurden, sondern auf harten Fakten aus der Praxis (Ballaktionen, Abschlüsse) fußen.

Auf die „altgedienten“ Nachwuchstrainer kommt eine Lernphase zu. Aber auch sie sollten dem Neuen eine Chance geben. Vielleicht brauchen wir’s ja doch …