NÖ-Promis äußern sich zur NÖN im neuen Layout

Bunte Ressorts mit neuen Farben, luftiger und neues Logo: Das fällt auf. Die NÖN hat sich einem neuen Layout unterzogen, zwei Print-Ausgaben sind bereits im neuen Stil erschienen. Auch der Online-Auftritt der Nön hat sich verändert. In den verschiedenen Lokalausgaben haben sich viele dazu geäußert, wie sie persönlich das neue Layout finden. Natürlich waren darunter auch ein paar ganz besonders bekannte Stimmen:

Herbert Prohaska, Sportlegende

(zur Lokalredaktion Klosterneuburg):

"Jung und dynamisch schaut die NÖN jetzt aus. Ich finde das gut, dass die NÖN - trotz sicher schwieriger Zeiten - mutig sich der Zeit anpasst. Da bleib ich gerne weiter NÖN-Leser."

Andreas Herzog, Trainer bei Flyeralarm Admira

(zu Lokalredaktion Mödling):

"Seit ich Trainer bei Flyeralarm Admira geworden bin, lese ich die NÖN natürlich regelmäßig. Das neue Layout gefällt mir gut, es wirkt sehr modern und frisch und die Zeitung ist übersichtlicher geworden."

Alexander Eder, Sänger

(zur Landesredaktion):

"I find’s brutal cool. Man hat die NÖN immer wo liegen. Ich blättre da immer gern durch. Die NÖN unterstützt mich, seit ich künstlerisch aktiv bin. Mittlerweile ist das ganze etwas größer und die NÖN ist immer noch an meiner Seite. Vom neuen Design bin ich sehr begeistert und der Sportteil ist besonders gut, da es so dort so viel zu lesen gibt."

Christina "Mausi" Lugner, Societylady

(zur Lokalredaktion Klosterneuburg):

"Modern, progressiv, zukunftsorientiert! Es ist schön, dass die NÖN als Traditionsmedium mit der Zeit geht. Sie wird mich weiterhin mit allen Themen auf dem Laufenden halten."

Gerold Rudle, Kabarettist

(zur Lokalredaktion Purkersdorf):

"Ein Produkt ab und an zu überarbeiten ist eine gute Sache. Ein Relaunch zeigt interne Auseinandersetzung. Die neue NÖN ist auch bunter geworden. Das ist schön."

Sonja Klima, Chefin der Spanischen Hofreitschule

(zur Lokalredaktion Mödling):

"Ich finde das neue Layout sehr übersichtlich und schön gestaltet und freue mich immer, über meine alte Heimat Berndorf informiert zu werden."

Veronika Polly, Schauspielerin

(zur Lokalredaktion St. Pölten):

"Mit selbstkritischem Blick hat sich die NÖN einem neuen Styling unterzogen und überrascht mit einem neuen Look! Eine frische Brise weht durch die neue Struktur, mit dem Schriftbild als letzten Schliff! Bravo!"

Alexander Hauer, Intendant Sommerspiele Melk

(zur Lokalredaktion Melk):

"Ich finde das luftige Layout super, es hilft auch bei der Orientierung. Gleichzeitig hoffe ich aber, dass prägnante Informationssplitter und die Vielfalt der Themen nicht verloren geht."