Öko-Turbo ist gezündet

Die Fratze dieses Krieges ist hässlich: Sie bringt vielen Menschen Tod, Zerstörung und Leid. Uns bringt sie viel Hilfsbereitschaft, hoffentlich einen schnelleren Ausbau von Wind, PV und Co. und vielleicht ein mehr an „glokaler“ Solidarität – auch in Sachen Mobilität und Energie. Denn billiges Gas und Öl kommt aus Ländern mit schweren Demokratiedefiziten, wo Menschenrechte und Umwelt mit Füßen getreten werden.

Na klar regt uns ein Spritpreis über 2 Euro auf, wenn wir lange Preise um einen Euro gewohnt waren. An die Existenzgrenze bringt die Teuerung aber Einkommensschwache, die sich oft kein Auto leisten können.

Für die Ökowende ist der Krieg eine Chance, die wir nutzen sollten. Auch für mehr Preiswahrheit. Denn unser hoher Lebensstandard basiert auf jahrzehntelanger Billigst energie. Nur mit fairen Preisen mit realen Umwelt- und Sozialkosten sind wir echt solidarisch, nicht nur mit Ukrainern, sondern auch mit unseren Kindern und Enkeln.