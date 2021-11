Österreich ist „spielereich“

Sieben Wochen vor Weihnachten häufen sich die ersten Mangelsignale: Einige Spielwaren fehlen schlichtweg in den Regalen der Händler. Vergriffen, nachbestellt oder nicht lieferbar, heißt es. Besonders Hersteller, die in China ihre Spielwaren gießen, löten, nähen oder bauen, können nicht liefern.

Schuld daran sind die Lieferketten: Fertig produziertes Spielzeug aus Fernost braucht sechs Wochen über den Seeweg in die Läden. Dazu kommt ein akuter Containermangel. Was vor Corona gewinnbringend war - Abwanderung und Billigproduktion in Fernost -, wird jetzt zum Boomerang für gewisse Spielwaren-Produzenten.

Weihnachtsgeschäft NÖ-Erzeuger wollen von Spielzeugmangel profitieren

Nicht so für heimische Traditionsmarken wie Matador, Piatnik, Gowi oder Spielwaren-Neulinge wie Bioblo, die regional in Österreich/ Europa produzieren und Nachhaltigkeit hochhalten. Corona hat ihnen den Boden bereitet undzeigt auf, was wir „Made in Austria“ haben. Jetzt sind die Eltern am Ball.