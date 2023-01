ÖVP und SPÖ können nicht zur Tagesordnung übergehen

Werbung

Der 29. Jänner 2023 wird in die Geschichte Niederösterreichs eingehen. Das stand bis zu einem gewissen Grad bereits vor dem Wahlgang fest. Allein: Die Dimension des politischen Erdrutsches, den unser Land heute erlebte, überrascht dann doch. Die FPÖ erreichte das beste Ergebnis ihrer Geschichte, die ÖVP und SPÖ schnitten bei einer Landtagswahl in Niederösterreich noch nie so schlecht ab wie diesmal. Die Grünen können zumindest über ein Plus von einem Mandat und den damit verbundenen Klubstatus jubeln - die NEOS treten mehr oder weniger am Stand.

Die Gründe für diesen politischen Erdrutsch sind zwar vielfältig, die Botschaft ist aber eindeutig: Viele Menschen fühlen sich angesichts der multiplen Krisen von der Spitzenpolitik nicht mehr ernstgenommen und halten befeuert durch diverse Missstände "die da oben" allesamt für korrupt. Dazu kommen Verlustängste und der Wunsch nach einfachen Antworten auf eine komplexer werdende Welt. Der FPÖ gelang es, sich durch einen knackigen, teilweise auch beinharten Wahlkampf zum Sprachrohr jener zu machen, die "denen da oben" zeigen, wo der sprichwörtliche "Barthel den Most" holt. Dass die FPÖ dank des Proporzsystems bereits bisher ein Regierungsmitglied stellte und damit Teil des "Systems Niederösterreich" ist, störte dabei offensichtlich nicht.

Die ÖVP tröstet sich damit, dass knapp 40 Prozent angesichts des bundespolitischen Tieffluges der ÖVP immer noch ein gutes Ergebnis sind - das satte Minus zeigt aber, dass die ÖVP an Mobilisierungskraft verloren hat. Und ja: Johanna Mikl-Leitner wird wohl auch künftig Landeshauptfrau sein. Sie wird in der nächsten Legislaturperiode aber deutlich Zugeständnisse an die SPÖ, wohl aber auch FPÖ, Grüne und NEOS machen müssen. Für die selbstbewusste Landes-VP heißt das, dass sie ihre Ausrichtung in manchen Bereichen völlig neu kalibrieren wird müssen.

Schlimmer noch als die ÖVP hat es die SPÖ erwischt - zumindest realpolitisch. Sie verlor zwar landesweit weniger, brach aber beispielsweise in der Landeshauptstadt und einstigen "roten Hochburg" St. Pölten völlig weg - und ist nur mehr die drittstärkste Kraft im Lande. Und das, obwohl mit der Teuerung das wichtigste Thema dieses Wahlkampfes eines war, in dem die Sozialdemokratie traditionell die höchste Glaubwürdigkeit besitzt. Schuld daran, dass sich die SPÖ nicht profilieren konnte, war nicht nur der angriffige Wahlkampf der FPÖ. Es war wohl auch ein mäßiger eigener Wahlkampf mit teilweise schrägen Auftritten von Franz Schnabl. Ob er auch nach dem erweiterten Landesparteivorstand morgen noch Landesvorsitzender ist, darf zumindest bezweifelt werden. Die Frage ist nur, wer das schwere Erbe antreten wird wollen - und können.

Eine Landtagswahl in Niederösterreich hat aber selbstverständlich auch bundespolitische Auswirkungen - immerhin ist mehr als jeder fünfte österreichische Wahlberechtigte hier daheim. Umso mehr gilt das nach einem politischen Erdrutsch wie diesem - der nicht nur die Stimmungslage auf Bundesebene beeinflusst, sondern auch die politische Landschaft. Denn: Die schwarz-grüne Koalition verliert ihre hauchdünne Mehrheit im Bundesrat. Daran ändert auch das Plus der Grünen in Niederösterreich nichts. Das bedeutet: Selbst, wenn die Bundesregierung bis zum Ende der Legislaturperiode im nächsten Jahr hält, wird es schwieriger, die noch ausstehenden Agenden des Regierungsprogrammes zu beschließen. Pikanterweise stärkt das auf Bundesebene nicht nur FPÖ und NEOS, sondern auch die SPÖ.