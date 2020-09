Das Auto soll in der Garage bleiben, Bus und Bahn öfter genutzt werden. Um dieses (Klimaschutz-)Ziel zu erreichen, setzt die Bundesregierung auf das 1-2-3-Ticket. Darüber, wann es in allen Varianten eingeführt wird, wird gestritten. In NÖ verweist man auf offene Fragen, die vor der Umsetzung noch geklärt werden müssen.

Mit der Zusicherung, dass der Bund die Kosten übernimmt, sollte eine Antwort gegeben werden. Die wesentlichste fehlt aber noch. Wer etwa die Strecke St. Pölten - Wien schon mit dem Zug gefahren ist, weiß, dass Sitzplätze Mangelware sind. Manchmal ertönt am Bahnhof sogar die Durchsage, dass man ohne Reservierung nicht einsteigen darf. In anderen Landesteilen sind Kapazitäten ähnlich erschöpft oder Öffis gar nicht vorhanden.

Beschäftigen sollte sich die Politik daher mit der Frage, wie man den Takt verdichten und das Netz ausbauen muss, um die zu erwartenden zusätzlichen Fahrgäste überhaupt befördern zu können. Sonst bleibt Pendlern trotz „1-2-3“ keine Option, als das Auto aus der Garage zu holen.