Bis vor wenigen Wochen hatte man den Eindruck, dass der Bundeskanzler und die NÖ Volkspartei ein harmonisches Paar abgeben. Kanzler Kurz höre auf den Rat von Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Kein Wunder, schließlich hatte er seine ersten Sporen als Staatssekretär unter ihr als Innenministerin verdient, und die NÖ Volkspartei hatte ihn tatkräftig im Wahlkampf unterstützt.

Noch im Juni war etwa Bauernbundobmann Pernkopf sehr zufrieden, dass die Bauern Extra-Geld vom Bund erhielten. Doch seit einiger Zeit scheint sich ein Riss im Verhältnis zur Regierung aufgetan zu haben, der sich immer mehr vertieft. So etwa fordert man vom Wissenschaftsministerium vergeblich mehr Studienplätze für Mediziner, weil am Land akuter Ärztemangel herrsche. Noch deutlicher wurde der schiefe Haussegen, als Niederösterreich gegen eine Schließung der Schulen eintrat – sie wurden trotzdem geschlossen.

Zuletzt verkündete der Bundeskanzler via ORF einen Massentest im Dezember. Er tat dies, ohne sich zuvor mit den Ländern abzustimmen. Nun, dass er Wien nicht um Erlaubnis bitten würde, ist laut Farbenlehre nicht verwunderlich. Aber auch Niederösterreich außen vor zu lassen, ist nicht erklärlich. Es ist schlicht unklug, sowohl parteitaktisch als auch im Management der aktuellen Krise, den Ländern via Medien auszurichten, was die Regierung vorhat. Vor allem, wenn man dann die Länder bei der Umsetzung des Vorhabens braucht. Eine Vorgangsweise, die nicht ohne Folgen bleiben wird.