Dominic Thiem und das ÖTV-Team werden ihr Davis-Cup-Duell gegen Uruguay nicht in St. Pölten spielen. Das steirische Premstätten bekam den Zuschlag. Das ist nur halb so bitter, weil Topstar Thiem sowieso nicht dabei sein wird. Das Ding passt nicht in seinen Jahresplan. Das mag seinen Fans gefallen oder nicht. Zu verstehen ist Thiems Wankelmut in Sachen Davis Cup jedenfalls.

Dazu muss man wissen, dass der Traditionsbewerb zwar nach wie vor seinen Reiz hat. Seinen Glanz hat er hingegen längst verloren. Der dafür verantwortliche Staub kam von den Tennis-Verbänden selbst.

Der Davis Cup ist eine Veranstaltung der Internationalen Tennis Federation (ITF). Die „Musik“ spielt aber in der ATP, die das Profitennis organisiert. Die hat mit dem eben wieder belebten World Team Cup aber einen eigenen Teambewerb. Dort gibt es mehr Weltranglistenpunkte und viel mehr Preisgeld zu gewinnen als im altehrwürdigen Davis Cup.

Und dann gibt es seit 2017 auch noch den Laver Cup. Dort spielt – ähnlich wie beim Ryder Cup der Golfer – ein europäisches Team gegen eines aus dem Rest der Welt. Auch um viel Geld und mit ganz viel Spaß, weil die Topstars dort unter sich sind und gegenseitig ihre Egos streicheln.

Für den Davis Cup ist das alles Gift. Warum also nicht sterben lassen? Weil er eine wesentliche Aufgabe erfüllt. Der Davis Cup bringt die Topstars in ihren Ländern zu den Fans. Dieser Dienst an der Basis ist ein Eckpfeiler der Popularität. Und die braucht’s zum Geldverdienen in anderen Bewerben.