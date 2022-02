Pfeifen im Wald

Im November 2021 diktierten Landeshauptleute der Bundesregierung (wieder einmal) die Richtung bei der Pandemiebekämpfung. Ein Kurzzeit-Kanzler musste am Tiroler Aachensee antreten und kehrte mit Lockdown-Beschluss und Impfpflicht-Ansage zurück. Triebfeder: Die Angst vor dem Lockdown-Unmut der Geimpften. Die Impfpflicht sollte den dämpfen. Durchdacht war der Schritt nicht.

Drei Monate und ein mit satter Mehrheit verabschiedetes Impfpflicht-Gesetz später wächst der Druck wieder. Erneut geben Landeschefs den Takt vor. Diesmal geht’s in die andere Richtung.

Weil Wahlen nicht allzu fern sind und Umfragedaten es als angezeigt erscheinen lassen, überdenkt man die Pflicht. Man hat wieder Angst. Und: Wen interessiert schon das Gesetz von gestern?

Gesundheitsminister und Regierungskollegen sind eher Zaungäste, die schon vor Beschluss der Impfpflicht hofften, dass sie eh nicht umgesetzt werden müsse. Hätte es den Begriff „halbherzig“ nicht schon gegeben, er hätte für diese Situation erfunden werden müssen. Keine Frage: Pandemiemaßnahmen sind schwer zu definieren. Aber so, wie führende Repräsentanten der Republik ängstlich zwischen den Polen „Pandemie gemeistert“ und harter Impfpflicht flippe(r)n, dürfen sie sich nicht wundern, wenn am Ende andere die Früchte des Zorns ernten. Ein echter Volkstribun scheint nicht in Sicht. Aber man kann sich jetzt schon ausmalen, wie jene, die sich auf der Oppositionsbank dafür halten, in ein paar Monaten behaupten werden, alles eh schon immer gewusst zu haben.