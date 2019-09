Überall werden Pflegekräfte gesucht. Ob in Pflegeeinrichtungen oder in der mobilen Pflege. Ob Pflegeassistenten oder diplomierte Pflegekräfte. Und in Zukunft wird man sie noch viel mehr brauchen. Wenn die Menschen noch älter und die Zahl jener, die eine Pflege oder Betreuung brauchen, noch mehr werden.

Um dafür gewappnet zu sein, braucht es viel Initiative. Wie etwa die Stärkung der mobilen Pflege 2018 oder die von Land NÖ und AMS NÖ heuer präsentierte Ausbildungsoffensive im Pflegebereich, die auf allen Ebenen mehr Ausbildungsplätze vorsieht.

Es braucht aber auch viele neue Ideen, Ansätze und Anreize. Wie es das Caritas Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe Gaming im kommenden Schuljahr mit der fünfjährigen Pflegeausbildung samt Matura, zusätzlichem Abschluss zur Pflegefachassistenz und Jobgarantie schaffen will.

Doch nicht nur Gehalt und Ausbildungsmöglichkeiten können Argumente dafür sein, sich für einen Pflegeberuf zu entscheiden. Mehr und mehr betont werden müssen auch die schönen Seiten des Pflegeberufs, die Freude daran, anderen Menschen helfen zu können, und die Momente, in denen man so vieles von jenen zurückbekommt, für die man da ist.