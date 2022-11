Plötzlich Winterkönig

Werbung

Der SKN St. Pölten überwintert an der Tabellenspitze. Lange Zeit sah es nicht danach aus, deutete viel auf eine mühsame Saison im Niemandsland der 2. Liga hin.

Was für den Turnaround wesentlich war? Der SKN fand sportlich seine Mitte, spielt weniger dogmatisch und mehr pragmatisch. Überhastetes Angriffspressing gehört ebenso der Vergangenheit an wie lähmendes Positionsspiel. St. Pölten geht mittlerweile darauf ein, was die Gegner an Schwächen anbieten.

Das ist nicht nur erfolgreich, sondern auch ziemlich schön anzusehen. Das Besorgniserregende: Vom temporeichen Offensivfußball fühlen sich in St. Pölten im Schnitt nur 1.200 Zuschauer angezogen. Das ist für einen grundsätzlich fruchtbaren Fußballboden viel zu wenig.

Da wird‘s viel Überzeugungsarbeit und einen langen Atem brauchen, um jene Fans zurückzuholen, die sich ob diverser Fehlentwicklungen abwandten.