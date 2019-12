Ein verhinderter Parteichef schreibt ein Buch über den bedauernswerten Zustand seiner politischen Liebe. Die Geschäftsführung bedient sich bei der angekündigten Kündigung eines Viertels der Mitarbeiter bei den eigenen Klischees gegenüber „neoliberalen“ Konzernen und informiert nur Wochen vor Weihnachten per E-Mail über den bevorstehenden Rauswurf. Vertreter von Landesparteien verabschieden sich von der glücklosen Chefin, diese krallt sich aber erfolgreich an ihrer Position fest.

Szenen aus dem (Ab)leben einer staatstragenden Partei. Was die SPÖ da bietet, spottet nicht nur kommunikativ jeder Beschreibung. So stellt man nicht nur die chaotischen Ereignisse in der FPÖ in den Schatten, man zementiert den Eindruck der eigenen Regierungsunfähigkeit.

Pamela Rendi-Wagner ist (noch) Parteichefin. In jedem Satz muss sie betonen, dass sie das ist – und das allein zeigt, wie ramponiert ihre Autorität mittlerweile ist. Ihr Abgang ist de facto besiegelt, bloß der Mangel an willigen Alternativkandidaten lässt sie noch in der Wiener Löwelstraße ausharren.

Dabei ist das Problem der SPÖ nicht auf die Chefin zu reduzieren. Man war schon unter Werner Faymann thematisch ausgeronnen. Unter Christian Kern gesellte sich die Strategielosigkeit dazu. Aktuell tritt zudem eine unerwartete handwerkliche Unfähigkeit des Führungspersonals zutage. Geht das mit der rot-blauen Selbstdemontage so weiter, wird sich ÖVP-Chef Sebastian Kurz noch überlegen, ob Neuwahlen nicht die (für ihn) beste Option wären.