Vor wenigen Tagen hat das Europaparlament über einen bemerkenswerten Bericht abgestimmt. Er nennt sich sperrig: „Sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte in der EU im Zusammenhang mit der Gesundheit von Frauen“, kurz „Matić-Bericht“. Das klingt sehr positiv. Allerdings beinhaltet er einiges an Sprengstoff.

So etwa stellt er fest, „dass Verstöße gegen die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte Verstöße gegen die Menschenrechte darstellen“. Das nationale Recht biete rechtliche und informelle „Hindernisse“ beim Zugang zur Abtreibung, die man beseitigen müsse. Im Klartext heißt das, Abtreibung ist ein Menschenrecht und darf nicht „behindert“ werden.

Der Antrag wurde mit einer Mehrheit von 378 Stimmen zu 255 Gegenstimmen angenommen. Bis auf einige Ausnahmen stimmten die Sozialdemokraten und Linken für den Bericht, die Volkspartei dagegen, die Grünen stimmten geschlossen dafür. Dies ist insofern bemerkenswert, da die Grünen in Österreich immer wieder ein Bündnis mit der katholischen Kirche suchen, vor allem in der Flüchtlings- und Umweltpolitik.

Ein Menschenrecht auf Abtreibung stellt die Grundwerte Europas auf den Kopf. Bisher ging es um ein Abwägen zwischen der Notsituation einer Schwangeren und dem Schutz des ungeborenen Lebens. Wird aber aus der Abtreibung ein Menschenrecht, so braucht es keinerlei Rechtfertigung, warum man den Schutz des Ungeborenen aufgibt. Die EU kann in der Frage der Abtreibung zwar nicht in nationales Recht eingreifen, es ist aber ein Versuch, dieses auszuhebeln.