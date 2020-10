„Miteinander“ – so lautet das Motto in unserem Land. „Solidarität“ wird gerne von allen Seiten beschworen. Gerne wird auch vom „Zusammenhalt“ gesprochen. Soweit die Theorie in den Feiertagsreden. Die Realität sieht mittlerweile völlig anders aus.

Seit Monaten dominieren in Politik und Medien die Angstparolen. Nach einer kurzen Atempause geht es jetzt wieder so richtig los. Verschärfungen über Verschärfungen. Es ist hier nicht der Platz, um über die Sinnhaftigkeit zu diskutieren. Doch was macht das mit unserer Gesellschaft? Die Angst hat die Menschen verändert und unsere Gemeinschaft zerrissen. Es wurde eine Bereitschaft zum Vernadern gefördert, einer zeigt den anderen an. Es werden Schuldige gesucht und gefunden: Die Jungen, die auf Partys gehen; diejenigen, die große Hochzeiten feiern; die Maskenverweigerer und „Corona-Leugner“ (die semantische Nähe zu den „Holocaust-Leugnern“ ist kein Zufall!).

Bei der ausschließlichen Sorge um sich selbst sind die Sorgen des Nächsten bedeutungslos: Dass der eine Nachbar seinen Job verloren hat, die Firma des anderen Pleite geht, die Eltern nebenan mit Jobsorgen und Heimunterricht überfordert sind. Erkrankt ein Nachbar an Covid-19, wird er nicht bedauert, sondern man zeigt mit dem Finger auf ihn.

Die Regierungsparteien haben eine große Verantwortung, die Situation ist schwierig. Doch Panikmache ist gefährlich und der Schaden für die Gesellschaft enorm. Die tiefen Gräben werden nicht so schnell verschwinden.

