Den besten Flankenschutz für die mögliche neue Koalition Türkis-Grün geben aktuell die wahrscheinlichen Oppositionsparteien FPÖ und SPÖ. Wie ausgemacht lösen sich die beiden Mittel-Parteien dabei ab, wer gerade mit welchem internen Zwist die mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Vergangene Woche waren die Freiheitlichen mit ihrer nächsten (Ab)spaltung dran.

Im Windschatten des Polit-Wahnsinns in Rot-Blau verhandeln Sebastian Kurz und Werner Kogler ihre Koalition. Und auch wenn es in beiden Lagern Stimmen gibt, die meinen, das Projekt könnte noch scheitern: Die meisten gehen davon aus, dass eine türkis-grüne Ehe alternativlos ist. Oder kann sich jemand vorstellen, wie Herr Kurz begründen wollte, mit der SPÖ oder der FPÖ eine stabile Bundesregierung zu bilden? Das wäre auch für den kommunikativen Houdini Kurz eine Nummer zu groß. Manche in der ÖVP mögen mit einer Minderheitsregierung kokettieren – aber bald wieder Neuwahlen zu veranstalten, wäre auch für die ÖVP gefährlich.

Bleiben die Grünen. Was auch bleibt, sind die dramatischen inhaltlichen Differenzen. Hinter den Kulissen schimpfen Vertreter der ÖVP und der Grünen über die Blockaden des Gegenübers. Eine Liebesheirat wird das nicht mehr. Auf die zuletzt so beliebte Harmonieerzählung kann man im Fall eines Abschlusses also verzichten. Eine Vernunftehe scheint das höchste der Gefühle. Konzentriert man sich auf ein paar zentrale Projekte und lässt die großen Emotionen beiseite, wäre das auch einmal spannend.