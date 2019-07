In den vergangenen 20 Jahren gab es kaum eine Partei, die nicht auf den (kurzfristigen) Effekt von Quereinsteigern setzte. Jörg Haider tat es genauso wie Wolfgang Schüssel; die SPÖ ebenso wie Sebastian Kurz vor zwei Jahren im damaligen Wahlkampf. Zuletzt ließen die Grünen aufhorchen, als sie Umwelt-Aktivistin Leonore Gewessler und Journalistin Sibylle Hamann überzeugten, auf vorderen Listenplätzen zu kandidieren.

Neu ist dieser Zug der Politik also nicht. Überraschend ist bloß, dass sich immer wieder Persönlichkeiten finden, die glauben, sie könnten in Partei organisationen nachhaltige Veränderungen durchsetzen. Das Schicksal der meisten Quereinsteiger ist nämlich dieses: Nachdem sich der positive Aufmerksamkeitseffekt verbraucht hat, hat man seine Schuldigkeit getan, redet sich in ein oder zwei Abschiedsinterviews den Frust von der Seele und kehrt – mit Glück – zurück in den angestammten Job.

Nur wenige, Helmut Zilk etwa, schafften den Umstieg und kämpften erfolgreich mit den gewachsenen Parteistrukturen. Das ist schade, denn natürlich könnten kompetente Quereinsteiger auch für Belebung in den Parteien sorgen. Logisch ist aber auch, dass der Beruf Politik erlernt sein will. Was jetzt zählt, ist allerdings der effektheischende Marketing-Effekt, der sich mit prominenten Zugängen signalisieren lässt. Auch bei den Grünen dominiert diese Botschaft: Seht her, wir sind keine überwuzelte Funktionärspartie mehr, sondern – Ehrenwort! – offen für Neues.