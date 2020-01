Sebastian Kurz war klar, dass er sich mit seinem neuen grünen Partner von einigen türkis-blauen Prinzipien verabschieden muss. Die (überinszenierte) Harmonie ist nicht haltbar. Ein inhaltlicher Paarlauf der Koalitionäre wäre unglaubwürdig. Dasselbe trifft auf die viel zitierte Botschaftskontrolle zu.

Auch wenn Kurz die Verhandlungen personell wie inhaltlich für sich entschieden hat (auch nach Abzug der Disproportionalität des Wahlergebnisses): Schon in den ersten Tagen von Türkis-Grün ist augenscheinlich, dass der kontrollierte Stil des Regierens passé ist. Viele grüne Spitzenfunktionäre lieben zwar die erste Regierungsbeteiligung, sie leiden aber am Koalitionspakt. Und sie äußern das teilweise unverhohlen. So betrachtet, hat die ÖVP die Verhandlungen zu klar für sich entschieden. Manche Grüne fühlen sich gedemütigt.

Inhaltlich wird sich die Zusammenarbeit wohl als Ritt über den Bodensee entpuppen. Man reitet auf sehr dünnem Eis. Was die Koalition zusammenhält, ist, dass niemand vorgezogene Neuwahlen will. Als Basis erscheint das wenig. Die nach außen getrommelte Erzählung aber ist eine andere – und an ihr erkennt man den Verpackungskünstler Kurz. Sein Prinzip der „Veränderung“ behält er bei. Der Christo der Innenpolitik spricht nicht von Kompromissen, er inszeniert das „Beste aus beiden Welten“. Und auch wenn die Situation etwa nicht mit jener in Deutschland vergleichbar ist, hat er das „Experiment“ doch als Rollenmodell positioniert. Bleibt die Frage, ob auch bei Schwierigkeiten alle Grüne so cool bleiben wie er.