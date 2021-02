Es war ein griffiger Wahlslogan, der der NÖ Volkspartei bei der Landtagswahl den Sieg einbrachte. In den vergangenen Monaten ist allerdings nur noch wenig von einem „Miteinander“ zu bemerken. Ein immer tieferer Riss zieht sich quer durch die Gesellschaft, je dramatischer die Kollateralschäden der aktuellen Krise werden.

Da gibt es jene, die noch schärfere Maßnahmen und harte Lockdowns fordern. Bei ihnen dominiert die Angst vor der Krankheit, für sie zählt ausschließlich ihre physische Gesundheit. Es sind oft Menschen, die wirtschaftlich (noch) nicht von der Krise betroffen sind. Je härter die Maßnahmen der Bundesregierung, desto mehr Applaus erhält sie von dieser Gruppe.

Dann gibt es jene, die weniger Angst vor dem Virus als vor dem finanziellen Ruin haben. So etwa Menschen, die einen Betrieb aufgebaut, sich selbstständig gemacht oder ihren Job verloren haben und die nun vor den Trümmern ihrer Existenz stehen. Sie haben in der Krise viele Opfer gebracht und fordern nun ebenfalls Solidarität ein. Sie protestieren, auch auf der Straße, weil es für sie nicht mehr so weitergehen kann.

Und dann gibt es noch jene, die sich gar nicht zu Wort melden: Eltern, vor allem Mütter, die einfach nicht mehr können. Kinder und Jugendliche, die unter Isolation, Angst und der ungewissen Zukunft leiden. Sie alle haben keine Lobby, keine Stimme und können wenig Mitgefühl erwarten.

Es ist Zeit, auch ihnen Empathie und Solidarität entgegenzubringen. Denn ohne gegenseitiges Verständnis wird es bald nur noch ein „Gegeneinander“ geben. Und eine Eskalation kann sich niemand wünschen.