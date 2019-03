Die türkis-blaue Regierung bietet, gemessen an den Grundsätzen der SPÖ, genügend Angriffsfläche. Zu spüren bekommt sie die größte Oppositionspartei des Landes aber nicht. Der Grund: Die SPÖ ist mit sich selbst beschäftigt. Spätestens seit dem Abgang des glücklosen Kurzzeit-Kanzlers Christian Kern dürfen wir die sozialdemokratische Familienaufstellung auf offener Bühne beobachten.

Da fahren die Landeschefs der neuen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gleich von Beginn an in die Parade und verhindern so ein besseres Standing der Obfrau in der Öffentlichkeit. Sie wiederum versucht, relevante Debatten entweder auszusitzen oder, eher ungelenk, die Parteifreunde öffentlich zur Ordnung zu rufen.

Die Revanchefouls kommen aktuell aus dem Burgenland, wo sich der neue Landeschef Hans Peter Doskozil gerade auf seine Wahl vorbereitet. Dass er dabei die offene Migrationsflanke der Partei noch betont und die Bundesgenossen weiter ins Chaos stürzt, ist kalkuliert. Doskozil will 2020 in Richtung absolute Mehrheit gehen, dem ordnet er alles unter. Dass zudem ein Foto von einer Unterredung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz das Licht der Welt erblickte, ist nur ein weiterer Rempler Richtung Rendi-Wagner. Die Parteichefin muss sich langsam überlegen, wie sie mit diesen Freundschaftsbekundungen umgeht. Denn auch wenn die SPÖ in den Umfragen stabil bei rund 27 Prozent liegt: Das ist kein Vertrauensbeweis, sondern höchstens Ausdruck der Hilflosigkeit auf der Suche nach einer Alternative zur Regierung.