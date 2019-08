Heinz-Christian Strache kann es einfach nicht lassen. Wenn ein FPÖ-Mitglied die Schlagzeilen der vergangenen Wochen dominierte, dann war es der wegen des Ibiza-Skandals Mitte Mai zurückgetretene Ex-Parteichef. Der Altvordere gab Serieninterviews. Und auch wenn zuletzt verlautbart wurde, dass er einen Job abseits der Politik gefunden habe und ab sofort medial Enthaltsamkeit üben wolle, ist er ein veritables Problem für seine Partei.

Bis zu einem gewissen Grad ist sein Verhalten verständlich: Natürlich darf er eine Hausdurchsuchung kritisieren, die möglicherweise allein aufgrund einer anonymen Anzeige stattgefunden hat.

Seine krausen Verschwörungstheorien und skurrilen Weißwaschungs-Versuche in der Causa Ibiza allerdings sind nur mehr für die eingefleischtesten Fans nachvollziehbar. Für Norbert Hofer, der in zweieinhalb Wochen als Nachfolger inthronisiert werden soll, und seinen langjährigen Strategen Herbert Kickl ist Strache mehr als ein Klotz am Bein. Sie würden ihm wohl, wenn er nur Ibiza auslässt, eine Weltreise finanzieren, um ihn als Störfaktor aus dem Wahlkampf zu verbannen.

Selbst wenn es die FPÖ nun endlich schafft, ihn aus den Medien zu halten – das Problem mit Strache wäre nicht vorüber. Denn der Ex-Chef ist eine Hypothek über den 29. September hinaus. Einige Vertreter der Wiener Landespartei denken wirklich darüber nach, ihn 2020 im Wahlkampf zu bringen. Allein diese Möglichkeit aber lässt viele in der ÖVP davor zurückschrecken, eine Neuauflage mit einer „runderneuerten“ FPÖ zu wagen.