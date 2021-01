In zwei Wochen ist der Spuk vorbei. Vier Jahre Ausnahmezustand finden ihr Ende. Endlich haben unsere US-Freunde eingesehen, welch Fehler sie 2016 mit der Wahl Donald Trumps gemacht haben. Er muss endlich gehen. Mit seinem Abgang aus dem Weißen Haus wird endlich alles gut.

So könnte man denken, blickte man naiv auf die Amtszeit des Radau-Clowns. Bei näherer Betrachtung dürfen wir nachdenklich werden. Denn nicht nur wird Trump wohl der aktivste und einflussreichste Ex-Präsident der Geschichte: Über seine knapp 75 Millionen Wähler übt der Mann noch einige Macht aus.

Auch seine Partei wird eine Zeit brauchen, sich aus seiner benebelnden Umarmung zu lösen. Für Nachfolger Joe Biden von den Demokraten wird das Regieren nicht einfach: Da sind nicht nur die Republikaner als Gegner, sondern auch aggressiv auftretende Vertreter des linken Flügels in der eigenen Partei.

Das Phänomen Trump ist zudem nicht auf ihn allein und nicht auf die USA zu reduzieren. Trump war eine Karikatur, er war eine unerhörte Zuspitzung dessen, was unser aller „Kommunikationskultur“ heute ausmacht. Insofern darf man ihm dankbar sein. Er hat uns als überdimensionierter Hofnarr einen Spiegel vorgehalten: So aggressiv wir uns in den unsozialen Netzwerken verhalten. So überzeugt wir von uns selber sind. So wenig wir uns auf den jeweils anderen einzustellen bereit sind.

Trump ist als Präsident bald Geschichte. Jetzt wird’s erst richtig gefährlich. Ist er nämlich weg, könnten wir glauben, unsere Probleme seien gelöst.