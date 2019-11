„Message Control“ war eines der meist gebrauchten Schimpfwörter gegen die türkis-blaue Koalition unter Sebastian Kurz. Was es meinte: Die unbedingte Einheitsmeinung in Partei und Regierung, die (bei interner Strafandrohung) auch keinerlei Abweichlertum duldete. Einmal abgesehen davon, dass dieser Begriff in der Öffentlichkeit ein wenig überinterpretiert wurde, wird die „Message Control“ gerade zum politischen Chamäleon.

Gut – die Türkisen zeichnet noch immer die strikte Einheitlichkeit ihrer Botschaft aus. Neu ist, dass sich die FPÖ chaotisch gibt und stattdessen die Grünen zu den neuen Meistern in der Kategorie Geschlossenheit mutieren. Abgesehen vom Abgeordneten Michel Reimon, der den Verhandlungspartner ÖVP hart kritisierte, ironischerweise wegen des Rausspielens türkis-grüner Geheiminfos, verhalten sich die Grünen lammfromm. Sigrid Maurer etwa ist in ihrer Einschätzung der VP kaum wiederzuerkennen.

Strategisch gesehen ist die neue Disziplin richtig. Die Grünen haben ihre Lektion aus dem politischen Seuchenjahr 2017 gelernt, als man nicht zuletzt wegen interner Streitigkeiten aus dem Nationalrat flog. Nun will man ernsthafte Regierungsverhandlungen. Werner Kogler ist als Bundessprecher in der Partei vielleicht sogar noch stärker als Alexander Van der Bellen, selbst wenn er auf kein formelles Durchgriffsrecht verweisen kann. (Fast schon) egal, wie die Sache mit den Regierungsverhandlungen ausgeht: Die grüne Spitze hat durch ihre professionelle Kommunikationsleistung an politischem Gewicht zugelegt.